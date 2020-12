Back to the Past, Palermo-Bari: l’ultimo successo casalingo firmato Lafferty-Dybala, nel 2018 Nenè gelò il “Barbera”

di Benedetto Forestiere

Il Palermo è pronto a sfidare il Bari nella gara che ad inizio campionato si pensava sarebbe potuta essere l’assoluto match di cartello del girone C.

L’inizio di stagione altalenante del Palermo ha fatto si che i rosanero come obiettivo primario si siano posti quello di consolidare un posto nei play-off e migliorare di conseguenza il proprio piazzamento. Il primo posto ormai è davvero utopia per gli uomini di Roberto Boscaglia, che vogliono comunque ben figurare nella sfida contro i biancorossi di questo pomeriggio. Al momento il Bari occupa la seconda posizione in classifica con 33 punti, i rosa sono invece fermi a 20.

Nelle ultime stagioni sono state diverse le volte in cui le due compagni si sono scontrate: tanti i match disputatisi in Serie A, ma anche in B non sono mancate le occasioni. L’ultima volta in cui pugliesi e siciliani si scontrarono era il 30 aprile 2018 e al “Renzo Barbera” andava in scena il 39° turno di cadetteria. Il Palermo, allora guidato da Roberto Stellone, si portò in vantaggio grazie alla rete di Nino La Gumina che all’80’ superò Micai con un colpo da maestro dopo la sponda offertagli da Moreo. Il pari degli ospiti portò la firma di Nenè che a pochi secondi dal 90’, su assist di Flore Flores, insaccò alle spalle di Pomini con un destro in caduta.

Nel 2013/14 il Palermo dei record con Iachini in panchina superò i Galletti per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Lafferty e Dybala. Il nord-irlandese portò avanti i rosanero con un perentorio colpo di testa su servizio dalla sinistra di Lazaar, ma il vantaggio durò solo qualche minuto fino a che Galano non si inventò la rete del pari con un mancino di contro-balzo. Il gol del successo lo mise a segno l’argentino: un perfetto sinistro a fil di palo da posizione defilata all’interno dell’area di rigore su servizio dalla fascia mancina di Franco Vazquez, rete da applausi e tre punti per il Palermo.