Uruguay, Recoba chiama Suarez e Cavani: “Barcellona? Luis va rispettato, lo porto con Edinson al Club Nacional”

Alvaro Recoba, attuale dirigente del Club Nacional, sarebbe pronto ad acquisire i cartellini dei connazionali Suarez e Cavani.

Uruguay, Recoba e la Celeste: “Godin punto di riferimento, Suarez e Cavani insostituibili”

I due giocatori sembrano vivere un momento di incertezza riguardo il loro futuro professionale. Infatti, fino qualche giorno fa, sembrava stesse andando tutto per il meglio rispetto al passaggio di Luis Suarez dal Barcellona alla Juventus, unico ostacolo l’ottenimento della cittadinanza italiana e dello status di comunitario che il giocatore sta cercando di superare in questi giorni. Oggi invece la pista Juventus sembra essersi raffreddata. Per quanto riguarda l’ex Palermo Edison Cavani, il contratto con il Psg ormai è scaduto, quindi, da questa estate l’ex Napoli si trova nella lista degli svincolati di lusso del panorama calcistico internazionale.

L’ex Inter e Torino, Alvaro Recoba proprio a proposito del futuro di Luis Suarez dice ai microfoni di TNT Sports: “È tra i tre-quattro migliori giocatori nella storia del calcio uruguaiano, lo scopriremo tra qualche anno. La situazione che c’è oggi a Barcellona fa male. I giocatori che hanno dato tanto vanno rispettati. Il calcio in questi casi è ingrato, ma ovunque deciderà di giocare andrà bene. L’Uruguay ne ha bisogno per la Nazionale e si spera che prenda una decisione in fretta. Prendere Luis al Club Nacional? Porto Suarez ma anche Edinson Cavani, vengono entrambi. Certo”.

