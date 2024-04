Cadice-Barcellona, le probabili formazioni: Xavi con Torres e Felix. Juanmi dal 1′

E' tutto pronto per la sfida tra Cadice e Barcellona , valida per la trentunesima giornata del campionato di Liga spagnola , in programma oggi alle ore 21:00 allo stadio Nuovo Mirandilla .

DOVE VEDERE IL MATCH

Cadice-Barcellona, valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.