Bournemouth-Manchester United, probabili formazioni: Hojlund sfida Solanke. Ok Dalot

E' tutto pronto per la sfida tra Bournemouth e Manchester United , valida per la trentatreesima giornata del campionato di Premier League , in programma oggi alle ore 18:30 al Vitality Stadium .

D'altro canto, c'è la banda ten Hag . Grande delusione di questa stagione, al netto di una continuità di risultati mai trovata del tutto. Infatti, il sesto posto in classifica fotografa alla perfezione quanto detto, con l'obiettivo Champions League distante undici punti (occupato dal Tottenham a quota 60). I 49 punti non soddisfano la società Red Evils , che con ogni probabilità al termine della stagione cambierà guida tecnica. L'allenatore olandese si gioca tutto in questo rush finale, compreso la FA Cup .

DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida tra Bournemouth e Manchester United è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.