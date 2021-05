Barcellona, Laporta e il rebus allenatore: “Xavi grande persona. Gli auguro il meglio”

Il Barcellona sta facendo i conti con i problemi finanziari.

Barcellona, Laporta preoccupato: “La vecchia società ha lasciato troppi debiti”

La società catalana ha vissuto una delle stagioni più travagliate degli ultimi anni, sia in campionato che in Champions League ha faticato tanto, con diverse vicissitudini societarie. Con il ritorno di Joan Laporta, i blaugrana vogliono tornare tra le squadre più competitive d’Europa. L’allenatore è un rebus, con la società che non sa se confermare Ronald Koeman oppure trovare un altro tecnico.

Xavi negli ultimi mesi è stato accostato diverse volte alla panchina del Barça, ma Laporta preferisce non sbilanciarsi: “Spero e sono sicuro che sarà un grande allenatore, ma non abbiamo riferimenti per affermare questo. Sta seguendo un certo percorso e possiamo essere di una certa opinione, ma è un argomento delicato perché parliamo di un amico e questo complica tutto. L’esperienza ti aiuta a prendere decisioni e l’esperienza mi suggerisce che ora la situazione è diversa da quella che ci fece passare da Rijkaard a Guardiola”.

