Athletic Bilbao-Barcellona, Ter Stegen: “La finale di Coppa del Rey fondamentale per noi, servirà una cosa”

Il Barcellona vuole conquistare il primo titolo della stagione 20/21.

La finale di Coppa del Rey contro l’Athletic Bilbao rappresenta una ghiotta occasione di rilancio per la compagine blaugrana. Tutto l’ambiente catalano ne è consapevole, così come affermato dallo stesso Ronald Koeman nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match. L’allenatore olandese è intervenuto ai microfoni degli organi mediatici spagnoli insieme a Marc Ter Stegen, estremo difensore tedesco ad oggi tra i pilastri insostituibili dell’intero organico. Nel corso di tutta l’intervista, proprio il portiere ex Shalke 04 ha voluto fare il punto su questo importante appuntamento, ricordando l’ultimo amaro precedente che ha visto sconfitto il Barcellona in occasione della finale della Supercoppa di Spagna.

Ecco le sue dichiarazioni, legate alla presentazione di un crocevia che Messi e compagni non possono permettersi in alcun modo di mancare:“Abbiamo la grande opportunità di vincere un titolo domani, speriamo ovviamente che non si ripeta quanto accaduto con l’Athletic in Supercoppa di Spagna. Scenderemo in campo per vincere e alzare la coppa, se ci riusciremo avremo ottime sensazioni anche per il finale di campionato. Noi favoriti? Abbiamo il 50% di probabilità di vincere, proprio come l’Athletic. Ci servirà una partita completa, sappiamo bene che possiamo farcela e siamo tutti proiettati sull’obiettivo da raggiungere”.