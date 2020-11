Serie C-Girone, Avellino in emergenza: gli irpini chiedono il rinvio della gara contro il Potenza

Continua lo stato di emergenza in casa Avellino.

Nei giorni scorsi, in seguito all’ultimo ciclo di tamponi effettuati dai Lupi, il club biancoverde ha comunicato di aver scoperto la positività al Covid-19 di altri cinque calciatori, numeri che complicano la situazione della squadra di mister Braglia. Tra i nuovi e i vecchi positivi e gli infortunati, infatti, il conto degli indisponibili sale a ben 12. Ragion per cui, l’Avellino, ha chiesto – tramite nota ufficiale – il rinvio a data da destinarsi della gara contro il Potenza, in programma lunedì 23 novembre alle ore 21.00 e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Serie C-Girone C, cinque nuovi positivi al Coronavirus in casa Avellino: il comunicato del club

Di seguito, il comunicato in questione.

“L’Us Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna si è provveduto a richiedere alla Lega Pro il rinvio a data da destinarsi della gara Potenza – Avellino, prevista per lunedì 23 novembre alle ore 21,00, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie C girone C”.

