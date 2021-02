Avellino-Palermo 1-0: la papera di Pelagotti condanna i rosa alla sconfitta! Banda Boscaglia non pervenuta, caos e sterilità al “Partenio”

La papera di Pelagotti è solamente la punta dell’Iceberg.

Per quanto marchiano ed evidente, l’errore tecnico e di valutazione del portiere rosanero non è infatti l’aspetto più calcisticamente inquietante emerso dalla performance del Palermo di Boscaglia al “Partenio”. Prima e dopo il rocambolesco gol di Silvestri che ha deciso il match, la compagine rosanero aveva sostanzialmente prodotto il nulla cosmico in materia di contyenuti calcistici, trame offensive ragionevolmente rilevanti, conclusioni degne di essere giornalisticamente segnalate verso la porta avversaria.

Corsa, intensità, ardore agonistico. Questi gli unici elementi sui quali obiettivamente c’è poco da eccepire in relazione alla prova offerta dal Palermo odierno.

Basi minime per qualunque squadra scenda sul rettangolo verde con amor proprio, ambizione ed obiettivi. Chiaramente volontà, carattere ed abnegazione, per quanto capisaldi imprescindibili, non bastano da soli a vincere le partite. I valori tecnico-tattici, sul piano collettivo ed individuale, fanno la differenza nel momento topico e determinano i risultati. La sensazione perpetratasi in più occasioni nel corso di questa stagione è quella di una squadra non particolarmente convinta del sentiero che sta provando a percorrere, con evidenti equivoci tattici e limiti strutturali, che si sta progressivamente e pericolosamente appiattendo su anonimi ed inerziali standard di mediocrità.

Anche oggi, al cospetto della formazione di Braglia si è visto un Palermo inizialmente ordinato, gagliardo e volenteroso, ma desolatamente scolastico ed insipido, incapace di creare con trame organiche, ragionate e corali, pericoli all’avversario. Col trascorrere dei minuti è come se la banda Boscaglia avvertisse questo palese senso di frustrazione d impotenza, perdendo fiducia ed attenzione nell’esecuzione dello spartito. Cominciando a recitare a soggetto, o quasi, con risultati sempre più modesti.

Boscaglia ha sorpreso in sede di undici iniziale, preferendo adattare Doda sul binario mancino in luogo del veterano Crivello, concedendo l’ennesima chance a Broh in luogo di Odjer, restituendo a Saraniti la titolarità al centro dell’attacco, complice la squalifica di Lucca. 4-3-3 di partenza e avvio di match piuttosto equilibrato con capovolgimenti di fronte regolarmente naufragati sulle rispettive trequarti. Poco fluidità e lotta senza quartiere in mezzo al campo in virtù del manto erboso reso viscido e pesante dalla pioggia. Occasioni sporadiche, frutto di situazioni estemporanee più che di geometrie ben congegnate, vis agonistica notevole e ritmi apprezzabili in relazione alle contingenze. Il Palermo si affaccia con qualche percussione in ampiezza, sfruttando gamba ed elettricità in progressione di Kanoute e Valente, ma di fatto calcia una sola volta, proprio con l’ex Catanzaro, verso la porta di Forte. L’Avellino denota una maggiore supremazia territoriale e gestisce il pallino del gioco, Pelagotti se la cava su punizione velenosa di Tito e risponde bene sul suo palo ad un mancino di Carriero.

Nella ripresa accade l’imponderabile. La più classica delle papere da “Mai dire gol” con protagonista, suo malgrado, Pelagotti.

Con ancora quasi un tempo da giocare, dopo il comprensibile smarrimento da contraccolpo psicologico, ti attendi una reazione dalla compagine di Boscaglia.

Non solo nervosa e caratteriale, ma calcistica. Il tecnico inaugura il festival dei cambi. Rauti per Broh e ritorno al 4-2-3-1.

De Rose calcia verso la porta irpina e costringe il portiere di Braglia alla deviazione in corner. Sembra l’inizio dell’assalto rosanero al fortino dei padroni di casa. In realtà, resterà l’unica conclusione nello specchio della porta irpina. Almici e Silipo rilevano Doda e Kanoute. Il Palermo butta palla lunga senza costrutto e cerca fortuna.

L’Avellino abbassa il baricentro e serra le linee, compattandosi con ordine e densità e ripartendo con buona pericolosità. Bernardotto manca per pochi centimetri l’impatto con la sfera che avrebbe sancito il raddoppio della squadra di Braglia e chiuso i conti. A sette minuti dal novantesimo Floriano e Crivello rilevano Accardi e Valente.

Recupero compreso, il Palermo si ritrova a detenere da copione il pallino del gioco senza sapere esattamente cosa farsene. Forcing inerziale e di nervi, neanche il solletico alla difesa di casa fino al triplice fischio. Al netto degli errori evidenti da parte di proprietà e dirigenza in sede di allestimento dell’organico, linguaggio del corpo e rendimento di gran parte dei calciatori del Palermo sollevano dubbi e perplessità di ogni sorta.

PRIMO TEMPO – Attualmente fuori dalla zona playoff, il Palermo prova a rientrarvi portando punti in dote dalla difficile trasferta contro l’Avellino.

Boscaglia conia per l’occasione un 4-3-3 non privo di alcune sorprese in materia di scelta degli interpreti. Il tecnico rosanero è costretto a rinunciare al bomber più prolifico in seno alla sua rosa: Lorenzo Lucca salta il match del Partenio in quanto squalificato dal giudice sportivo. Pelagotti tra i pali, Accardi e Doda esterni bassi con Palazzi e Somma coppia di centrali difensivi. De Rose, Broh e Luperini in zona nevralgica, Kanoute e Valente larghi in un tridente che ritrova Saraniti terminale offensivo di riferimento. Doda adattato a sinistra e preferito al veterano Crivello, Broh conquista una maglia da titolare in luogo di Odjer, da sempre in cima alle gerarchie di Boscaglia nel reparto. Queste le principali novità proposte dall’ex tecnico di Brescia e Trapani rispetto alle tendenze consuete nell’undici iniziale.

Terreno reso particolarmente viscido e pesante dalla pioggia. Condizioni del rettangolo verde complesse che esaltano la vis agonistica del match.

Le due formazioni si affrontano fin da subito con grande piglio, senza ricorrere a particolari alchimie conservative. La sfera muta spesso e volentieri giri e dosaggio delle traiettorie in virtù del manto erboso inzuppato in varie zone del campo. Dopo una ventina di minuti di stoica contesa muscolare in mezzo al campo, privi di trame significativamente fluide e ficcanti, la gare offre due spunti di rilievo da annotare. La fuga sulla destra di Kanoute culminata in un destro rasoterra domato dal portiere irpino e la punizione di Tito, resa viscida dal terreno, che crea più di un grattacapo a Pelagotti. Geometrie approssimative ma grande intensità e ritmi apprezzabili.

Doda perde una brutta palla e Carriero va in percussione sull’out destro irpino, rientro e sinistro che Pelagotti devia in corner. Il Palermo cerca di innescare per quanto possibile la gamba di Valente e Kanoute in percussione l’Avellino spinge con tutti gli effettivi e spesso concede la profondità in ripartenza agli uomini di Boscaglia.

I primi quarantacinque minuti si concludono in parità rispecchiando il sostanziale equilibrio mostrato dalle due formazioni sul terreno di gioco.

SECONDO TEMPO – La ripresa si apre nel peggiore dei modi per la squadra di Boscaglia. Un rinvio, senza meta né pretese, di Silvestri da circa cinquanta metri beffa incredibilmente Pelagotti, il portiere rosanero valuta male traiettoria e rimbalzo della sfera, venendo goffamente scavalcato dall’alleggerimento dell’ex Palermo. L’Avellino passa in vantaggio nel modo più rocambolesco ed inimmaginabile, il Palermo accusa il colpo sul piano psicologico. La banda Boscaglia sbanda e l’Avellino troverebbe anche il gol del raddoppio se Maniero non venisse ritenuto in offside dal direttore di gara. Il tecnico rosanero prova a dare una scossa dalla panchina: Rauti rileva Broh ed il Palermo torna a disporsi con il 4-2-3-1. De Rose suona la carica e calcia forte con il destro dalla media distanza impegnando Forte.

Almici e Silipo vengono gettati nella mischia quasi al minuto settanta da Boscaglia: Kanoute e Doda lasciano il campo. Il Palermo non riesce neanche a creare le premesse della pericolosità, anzi sono i padroni di casa a distendersi in verticale ed a spaventare Pelagotti. Bernardotto manca per un soffio il tap-in a porta sguarnita su un tirocross dal binario mancino. Altro doppio cambio di Boscaglia ad una manciata di minuti dal termine: out Accardi e Valente per Crivello e Floriano.

Alla compagine di Braglia basta un’attenta e vigorosa fase di non possesso per non correre il benché minimo rischio. La reazione del Palermo, se così si può catalogare, si riduce ad uno sterile giro palla, culminato regolarmante in una serie di lanci lunghi nel mucchio a cercar fortuna. Non una sola trama degna di nota calcisticamente, nemmeno l’ombra di una conclusione verso la porta avversaria. Il triplice fischio sancisce l’ennesima e meritata sconfitta di una stagione davvero incolore.