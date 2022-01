Avellino, Ignoffo: “No all’acquisto di Iemmello. Santaniello? Cessione sbagliata”

Le parole dell'ex tecnico dell'Avellino sulle recenti mosse di calciomercato del club campano

Queste le parole di Giovanni Ignoffo , ex giocatore del Palermo e tecnico dell' Avellino nel 2019 che ha parlato della sessione invernale di calciomercato e delle possibili mosse del club biancoverde. Dalla situazione di Pietro Iemmello - in uscita dal Frosinone e monitorato dal Ds Di Somma - alla cessione di Santaniello , approdato alla Turris . Intervistato ai microfoni de Il Mattino, Ignoffo ha detto la su proprio su queste ultime mosse, in relazione anche alla filosofia e verbo calcistico predicato da Piero Braglia .

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Il mio giudizio è da osservatore esterno ma io non prenderei Iemmello. Prima di tutto non avrei mai dato via Santaniello, però al di là di questo credo che all’Avellino servano giocatori che hanno fame, voglia di emergere e che soprattutto si sposano bene con la ideologia di Braglia. Il modo in cui intende la fase difensiva prevede che ci sia la collaborazione da parte di tutti i giocatori, anche quelli del reparto avanzato. Per queste riflessioni che ho fatto ritengo che l’attaccante del Frosinone non sia funzionale, dunque è poco adatto".