Avellino, quale futuro per Iemmello? L’agente: “In contatto con diversi club, vedremo”

L'attaccante attualmente in forza al Frosinone potrebbe essere in uscita dal club laziale in questa sessione invernale di calciomercato

Parola a Davide Lippi. Il futuro di Pietro Iemmello potrebbe essere lontano dal Frosinone. È più di una semplice indiscrezione, vista la volontà del giocatore di definire il prosieguo della sua stagione entro le prossime settimane. Il dialogo tra Lippi - procuratore dell'attaccante classe '92 - e l'Avellino è aperto, come anche rivelato dallo stesso agente in un'intervista rilasciata ai microfoni di SportChannel. Come riportato da TutttoAvellino, infatti, Lippi ha confessato che il suo assistito potrebbe presto aprire ad una soluzione alternativa rispetto alla permanenza tra le fila della formazione di Fabio Grosso, andando a sposare il progetto della compagine guidata in panchina da Piero Braglia.

Diversi i club, oltre agli irpini, che sarebbero interessati ad acquistare un attaccante esperto per la categoria e rapace in area di rigore. Ecco, di seguito, le parole di Lippi: "Non ci sono novità. Io parlo per il giocatore, sono in contatto con l'Avellino e altre squadre. Il mercato termina il 31 gennaio, non vedo motivi per cui Iemmello dovrebbe decidersi entro il fine settimana. Il dialogo con Di Somma è quotidiano, parliamo solo di Iemmello".