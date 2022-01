Avellino, Braglia: “Col Monopoli abbiamo preso gol assurdi. Meritavamo la vittoria”

Il tecnico Braglia analizza il pareggio tra il suo Avellino ed il Monopoli, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno in Serie C

Pietro Braglia, tecnico dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al seguito del big match di Serie C girone C contro il Monopoli pareggiato per 2-2 allo stadio "Partenio-Lombardi":

"Abbiamo fatto un discreto primo tempo, dove abbiamo preso un gol che non si può mai prendere. Avevamo creato occasioni per passare in vantaggio, segnando con Maniero. Poi è venuto fuori tutto quello che abbiamo passato in questi 15 giorni: tante difficoltà, positivi e molta stanchezza e poca lucidità. Dispiace poi aver preso gol da una punizione laterale da 50 metri. La potevamo portare in fondo, la meritavamo pure. Abbiamo preso due gol assurdi. ma dopo un mese che non giochi ci sta tutto al contrario di tutto. Però abbiamo tutto per poter fare un ottimo girone di ritorno".