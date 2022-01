Serie C-C, Avellino-Monopoli 2-2: Maniero non basta, Arena beffa i lupi nel finale

2-2 il risultato della sfida tra Monopoli e Avellino, andata in scena questo pomeriggio e valida per la 23esima giornata di Serie C

Termina con il risultato di 2-2 la sfida d'alta classifica tra Avellino e Monopoli, andata in scena questo pomeriggio al "Pertenio-Lombardi", e valida per la ventitreesima giornata di Serie C. Gara ricca di gol e tanti colpi di scena che vede i padroni di casa partire con l’acceleratore. Dopo due occasioni con Kanoutè e Dossena, inaspettatamente la formazione ospite trova il vantaggio con una rete di Starita. La festa per il Monopoli, però, dura poco: dopo una manciata di minuti Di Gaudio crossa dalla sinistra trovando l’incornata di Maniero che vale l’ 1-1. Proprio quando la squadra stava perdendo intensità, al minuto 75, Aloi serve ancora Maniero che calcia in area, battendo Loria e segnando la rete del momentaneo vantaggio. Il Monopoli tenta l'assalto nei minuti finali, trovando il gol del definitivo 2-2 grazie ad Arena che approfitta di uno svarione difensivo del reparto arretrato biancoverde per mettere a segno il gol del pareggio.