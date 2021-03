Verona-Atalanta, Paro: “La sosta ci aiuterà a riprendere fiato, oggi surclassati dalla Dea”

L’Atalanta supera senza problemi il Verona: 2-0 degli orobici in casa degli scaligeri.

Serie A, Verona-Atalanta 0-2: la Dea chiude i conti nel primo tempo e avvisa Milan e Juventus

La Dea continua il proprio percorso positivo in campionato vincendo agilmente in casa della compagine gialloblu, vittoria firmata dalle reti di Malinovskyi e Zapata. Il vice allenatore dei veronesi, Matteo Paro, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dei suoi.

Verona-Atalanta, Gasperini: “Partita dominata, concesso poco ai gialloblu. Quarto posto? Sarà dura”

“Oggi siamo stati inferiori all’Atalanta dal punto di vista dell’intensità, non abbiamo preso in mano la partita come facciamo sempre. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, dispiace anche per come abbiamo preso i due gol. Adesso c’è la sosta, ne approfitteremo per recuperare e pensare al finale di stagione. Questi momenti fanno parte del percorso di una squadra, dobbiamo recuperare l’intensità di gioco per affrontare gare come quelle di oggi contro l’Atalanta”.