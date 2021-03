Verona-Atalanta, Gasperini: “Partita dominata, concesso poco ai gialloblu. Quarto posto? Sarà dura”

L’Atalanta supera senza problemi il Verona: 2-0 degli orobici in casa degli scaligeri.

La Dea continua il proprio percorso positivo in campionato vincendo agilmente in casa della compagine gialloblu, vittoria firmata dalle reti di Malinovskyi e Zapata. Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha commentato così la prestazione dei suoi.

“Abbiamo disinnescato bene il Verona, concedendogli poco. Sul piano tecnico non è stata una partita delle migliori, ma abbiamo spesso avuto il dominio della partita, che si è incanalata bene. Quarto posto? Sarà durissima. A parte l’Inter, dal Milan alla Lazio c’è una classifica veramente corta. Mancano dieci partite: ci sono tutte le big e noi, un po’ come intrusi, anche se siamo lì da qualche anno. Ma abbiamo tutta l’intenzione di giocarci le nostre chance. Adesso andranno via i nazionali e sarà un problema, torneranno quasi tutti il giovedì precedente la gara con l’Udinese. Non è un problema solo nostro, ma avrei preferito giocassero subito certe partite, per averli a disposizione. Dopo la sosta ci saranno queste dieci partite consecutive che saranno una volata”.