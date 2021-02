Sampdoria-Atalanta, Ranieri: “Risultato giusto, la Dea ha dimostrato di essere superiore”

La Sampdoria costretta a cedere all’Atalanta.

Sampdoria-Atalanta, Gosens: “Vittoria meritata, sofferto nei primi venti minuti”

I blucerchiati hanno provato a mettere in difficoltà i nerazzurri che alla lunga hanno avuto la meglio e si sono imposti per 2-0 grazie a Malinovskyi e Gosens. Il tecnico dei liguri, Claudio Ranieri, ai microfoni di Dazn, ha commentato la sfida di Marassi e la prestazione dei suoi.

“Nel primo tempo ho visto una buona Samp, il loro gol non è nato da una nostra disattenzione ma da una giocata da parte dei campioni dell’Atalanta. Sapevamo che dovevamo essere attenti per 90 e più minuti. Noi abbiamo giocato la nostra partita cercando di pressarli alti e non farli ragionare. Ci siamo riusciti nel primo tempo, dopo è uscita la solita Atalanta: quando non li pressi loro ti asfaltano, il risultato è giusto. Si è vista la differenza con una squadra superiore che ha avuto grande cattiveria. Quando siamo stati determinati e cattivi abbiamo tenuto botta, poi quando è sceso il nostro tasso di aggressività loro hanno dilagato. Derby? Sicuramente è una partita importantissima proprio perché ci sono due squadre che sono fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Sappiamo che per entrambe le tifoserie è la partita che conta”.