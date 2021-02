Sampdoria-Atalanta, Gosens: “Vittoria meritata, sofferto nei primi venti minuti”

L’Atalanta supera 2-0 in trasferta la Sampdoria.

Serie A, Sampdoria-Atalanta 0-2: un gol per tempo e la Dea raggiunge la Juventus al 3° posto

La Dea ha avuto la meglio dei blucerchiati nella sfida valida per la 24a giornata di Serie A, a segno Malinovskyi e Gosens. Proprio l’esterno tedesco, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Nei primi 20 minuti abbiamo fatto alcuni errori individuali e abbiamo complicato un po’ la partita, per fortuna non abbiamo preso gol. Abbiamo sofferto un po’ ma poi abbiamo rialzato il ritmo e abbiamo giocato molto meglio. Nel secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo meritato questa vittoria. Anche l’anno scorso avevo la libertà di chiudere, il mister chiede anche questo e sono contento di poter aiutare la squadra. Il primo obiettivo è sempre che il mio avversario non faccia gol, poi provo anche a dare una mano in attacco”.