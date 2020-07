Parma-Atalanta, Gasperini: “Padroni del nostro destino, c’è un modo per battere il Psg”

L’Atalanta in cerca dell’ennesima vittoria nella speranza di raggiungere e conquistare uno storico secondo posto in classifica.

PSG, infortunio Mbappé: in dubbio la presenza del francese contro l’Atalanta, il report medico

Dopo il pari di San Siro contro il Milan la compagine orobica, in attesa di chiudere il campionato per dedicarsi alla Champions League, si appresta a disputare il match in casa del Parma. Il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di atalanta.it, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Atalanta, Freuler ci crede: “In Champions sono tre gare secche, possiamo battere chiunque”

“Siamo arrivati alle ultime due partite, siamo un po’ padroni del nostro risultato finale. Siamo un po’ padroni del nostro destino: vincendo entrambe le ultime due sfide possiamo arrivare secondi. Non è il traguardo più importante in assoluto, ma faremo di tutto per poterlo raggiungere. Stiamo pensando a quello che sarà lo scontro con il PSG. Il modo migliore per arrivarci è giocare in maniera concentrata in queste due gare”.