PSG, infortunio Mbappé: in dubbio la presenza del francese contro l’Atalanta, il report medico

E’ uscito in lacrime in occasione della finale di Coppa di Francia, andata in scena ieri sera allo Stade de France.

Stiamo parlando di Kylian Mbappé. A seguito di una brutta entrata di Perrin, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha riportato una “distorsione alla caviglia destra con una significativa lesione del compartimento laterale esterno”. Lo ha reso noto lo stesso club francese. Nessuna frattura, dunque, per il giovane talento classe 1998, ma si tratta comunque di un infortunio non di poco conto. I tempi di recupero non sono stati stimati, ma la presenza in campo del calciatore originario di Bondy contro l’Atalanta resta in forte dubbio. La sfida, valida per i quarti di finale di Champions League, è in programma il prossimo 12 agosto a Lisbona.