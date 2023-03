Napoli-Atalanta, Gasperini: “Abbiamo fatto la nostra partita. Soddisfatto di Zapata”

"Era difficile giocare contro avversari forti, non è che sempre questi ragazzi possono essere decisivi. Zapata ha fatto una partita migliore ma non significa niente, rimane un talento che può trovare qualche difficoltà come vale per Lookman. Nella prima parte del campionato hanno dato un grande contributo per tenere in alto la squadra, non cambia il giudizio dopo una partita"