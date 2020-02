Lecce-Atalanta, Gasperini: “Settimana strana, ma siamo pronti. Vietato sbagliare, il nostro obiettivo…”

Lecce e Atalanta si sfideranno domani pomeriggio.

Ben cinque gare valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, che inizialmente avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse, sono state rinviate. Tra queste, tuttavia, non c’è Lecce-Atalanta: le due compagini, infatti, scenderanno regolarmente in campo al Via del Mare, con le rispettive tifoserie sugli spalti.

Il tecnico orobico Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, ha detto la sua in merito all’emergenza Coronavirus: “Questa è una situazione che tocca tutti quanti, anche per noi è stata una settimana particolare e diversa dalle altre,la stiamo vivendo come tutti, speriamo si possa risolvere ma sappiamo che sarà una cosa lunga. La squadra ha passato una settimana strana, con grande attenzione alle notizie, ma ci siamo allenati in attesa del Lecce e adesso partiamo, siamo pronti per giocare anche se in un clima di incertezza, ma cerchiamo di rientrare nel campionato e nella normalità”.

L’allenatore della Dea, inoltre, ha presentato la gara contro i salentini: “Il Lecce è cresciuto nel campionato, prima dell’ultima sconfitta arrivava da alcune vittorie importanti per la classifica, a gennaio si è rinforzato, è una partita difficile nel nostro campionato come con tutte quelle che vogliono salvarsi. Infortunati? Uniche defezioni Djimsiti e Toloi, speravamo di recuperare Djimsiti in extremis ma non è così. Nessuno ha voglia di sbagliare ma il campionato ha i suoi equilibri, ogni partita che vinciamo da qui in avanti può essere più importante del solito, il nostro obiettivo è vincere quelle sei-sette partite che ci permetterebbero di arrivare in Champions”.

