Lecce-Atalanta, Liverani non ci sta: “Rinvii? Lato oscuro del calcio, tutelate solo 4-5 squadre. I tifosi bergamaschi in trasferta…”

Parola a Fabio Liverani.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Lecce, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Via del Mare”: dalla scelta di rinviare al prossimo 13 maggio cinque gare della settima giornata di ritorno (Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina) a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus in Italia, alle scelte e dubbi di formazione.

“Partite a porte chiuse e rinviate, campionato falsato? Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e senza logica, ci riporta alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno degli interessi. Trasferta aperta ai tifosi dell’Atalanta? Ecco, io non riesco a dare una linearità alle decisioni che sono state prese. Non riesco a dire la mia. Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentare ulteriormente altrimenti qualche permaloso potrebbe lamentarsi”, sono state le sue parole.

IL MATCH – “Che partita mi aspetto domani? La squadra sta bene, anche se ci ha messo qualche giorno in più per recuperare dalla sconfitta contro la Roma. Noi vogliamo restare aggrappati a questa categoria, dovremo dare il massimo e non guardare mai indietro. Sarà una gara ricca di duelli, ce ne saranno tanti e non possiamo perderne troppi. Hanno pochi punti deboli, ma anche loro hanno perso punti in partite impensabili. Possiamo creare dei problemi solo corriamo come a loro. Le loro assenze in difesa? L’Atalanta ha una rosa in grado di poter sopperire all’assenza di due centrali. Hanno uno eclettico come De Roon o altri che possono adattarsi”.

FORMAZIONE – “Dubbi di formazione? Vigorito in settimana non si è allenato con grande continuità, giocherà Gabriel. Per il resto ho dei dubbi legati anche a coloro che scenderanno in campo, valuterò in queste ore. Avremo Saponara dalla nostra parte, rispetto alla sfida di una settimana fa. Barak tornerà mezzala? Può giocare come trequartista, ma va servito in un certo modo. Quello di Roma è stato un esperimento che potrà essere rivisto”, ha concluso Liverani.