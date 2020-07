Juventus-Atalanta, Gomez: “Classifica? Dobbiamo fare il possibile. Mai vinto con i bianconeri, ma stavolta…”

“Il terzo posto posto è una cosa che vogliamo raggiungere, almeno per il momento. E’ l’obiettivo che ci siamo posti”.

Parole d’impatto quelle del Papu Gomez. Il centrocampista argentino si è dimostrato essere uno dei grandi protagonisti di questa ennesima stagione di successo per l’Atalanta. Nel 31esimo turno è arrivata la nona vittoria consecutiva della compagine bergamasca ai danni della Sampdoria, con un parziale netto di 2-0. Le reti di Toloi e Muriel hanno infatti contribuito ad allungare una serie positiva di risultati senza precedenti, che adesso punterà a crescere ulteriormente già dal prossimo match in trasferta contro la Juventus.

“Siamo lì quindi cercheremo di fare più punti possibile” , ha affermato il trequartista dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport , poi soffermatosi anche sul match vinto contro i blucerchiati: “La Sampdoria è una squadra compatta, non ci sono spazi tra le linee e abbiamo dovuto fare doppio sforzo. Abbiamo portato a casa altri 3 punti e adesso dobbiamo cercare di finire più in alto che possiamo in classifica”.

Chiosa finale sul prossimo futuro: “Se ci poniamo limiti? No, la nostra idea era quella di entrare di nuovo in Champions e battere il nostro record di 72 punti. Questo gruppo vuole sempre migliorarsi e non si accontenta di niente. Se penserò alla Juve? Pensiamo sempre alla partita successiva, io non ho mai vinto con la Juve, speriamo sia la volta buona”.

