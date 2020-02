Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Vittoria importante, è stata difficile. Gomez? Vi spiego la sua posizione”

L’Atalanta torna a vincere.

Gli orobici, reduci dal pareggio contro il Genoa, hanno battuto in rimonta la Fiorentina, in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

Il tecnico Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Sono tre punti importantissimi, chiave. Qui è un campo difficile, non vincevamo da 27 anni, e sfidavamo una squadra in buona condizione. La partita non è stata facile, siamo anche andati sotto dopo aver mancato un paio di occasioni con Pasalic. Abbiamo fatto meglio della Fiorentina ma è stata difficile. Abbiamo insistito e creduto di poter vincere questa partita. Per noi la posizione di Gomez è una risorsa, a seconda del momento della gara fa il terzo attaccante o si muove centrale, a costruire gioco come un centrocampista. Prima ho spostato Pasalic più avanti, poi ho messo Malinovskyi. La sua è una capacità, una risorsa e crea alternative alla squadra. Crea giocate diverse per noi più che per l’avversario. Zapata oggi sembrava più affaticato rispetto a poco tempo fa, ma deve giocare e la sua presenza ci dà moltissimo. Paradossalmente sembrava più affaticato nel primo tempo che nel secondo. Non ha giocato per tanto, ma può crescere di condizione“.