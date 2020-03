Champions League, Valencia-Atalanta: Sportiello e Djimsiti dal 1’, out Florenzi. Le formazioni ufficiali

La Champions League torna in campo.

La competizione UEFA, nonostante l’emergenza Coronavirus, non si ferma. Questa sera, in un Mestalla a porte chiuse, Valencia e Atalanta scenderanno in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Il punteggio della sfida d’andata (4-1) mostra gli orobici nettamente in vantaggio, ma i padroni di casa tenteranno il tutto per tutto. Di seguito le formazioni ufficiali.

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran Torres; Rodrigo, Gameiro

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez

