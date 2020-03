Champions League, Lipsia-Tottenham: Mourinho cerca la rimonta con Alli e Lamela. Le formazioni ufficiali

Torna lo spettacolo della Champions League.

Nonostante l’emergenza per la diffusione del Coronavirus il calcio europeo non si è fermato, a differenza della Serie A, e questa sera andranno in scena due sfide valide per il ritorno degli ottavi di Champions League: l’Atalanta sarà impegnata contro il Valencia mentre il Lipsia ospiterà il Tottenham sul campo della Red Bull Arena, pronto ad ospitare i tanti tifosi presenti per sostenere le due squadre.

Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Julian Nagelsmann e José Mourinho:

Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Werner, Schick, Nkunku.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga; Sessegnon, Winks; Lo Celso, Lamela, Lucas; Dele Alli