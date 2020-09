Calciomercato Atalanta, fatta per Romero: il centrale argentino passa in nerazzurro, cifre e dettagli

E’ fatta per l’arrivo di Romero all’Atalanta.

Atalanta, Gasperini: “Non possiamo porci alcun obiettivo, la stagione ci impone di migliorarci”

Altro colpo per la Dea che in vista della prossima stagione sta puntellando alcuni reparti per rendere la rosa ancora più competitiva. Dopo l’acquisto di Aleksey Miranchuk – trequartista proveniente dalla Lokomotiv Mosca – i bergamaschi si sono assicurati anche il centrale classe ’98 di proprietà della Juventus, che nella scorsa stagione lo aveva girato in prestito al Genoa. Nonostante le richieste per l’argentino da parte del club bianconero siano sempre state abbastanza alte – 25 milioni circa per il cartellino del giocatore – , il rapporto di stima e amicizia tra le due società ha certamente agito da ago della bilancia per la favorevole conclusione della trattativa. L’Atalanta ha dunque concluso il trasferimento su una base complessiva di 23 milioni di euro, assicurandosi uno dei centrali più promettenti del campionato italiano.

Atalanta, Bacinovic non lascia da solo Ilicic: da Maribor a Palermo, il messaggio per Jojo

Giocatore dimostratosi perfettamente a suo agio nella difesa a tre del Grifone, Romero rappresenta la pedina ideale da schierare all’interno dello scacchiere arretrato di Gianpiero Gasperini, che potrà a suo piacimento alternarlo con Toloi e Palomino. La formula definitiva del prestito biennale con obbligo di riscatto legato ad un dato numero di presenze, mette l’argentino ancora più al centro dell’ambizioso progetto del patron Percassi, dimostrando nuovamente quanto i lombardi vogliano puntare in maniera decisa su calciatori giovani e di prospettiva.

VIDEO Italia, Immobile sulla prossima Serie A: “Bisogna partire con la consapevolezza delle 11 vittorie di fila”