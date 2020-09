Atalanta, Bacinovic non lascia da solo Ilicic: da Maribor a Palermo, il messaggio per Jojo

Josip Ilicic sta vivendo un momento di sconforto totale che lo ha scombussolato sotto l’aspetto mentale.

Il campione sloveno nella stagione appena conclusasi ha cambiato il passo dell’Atalanta che grazie alle sue reti è riuscita a ottenere risultati a dir poco strepitosi. Il calciatore sloveno ha disputato un’annata di altissimo livello almeno fino a quando la pausa causata dall’emergenza Coronavirus lo ha abbattuto. Le mancate convocazioni da parte di Gasperini per le gare di campionato hanno fin da subito fatto sospettare gli addetti ai lavori, fin quando lo stesso tecnico ha confessato che il numero 72 stava combattendo la depressione. La situazione surreale accaduta a Bergamo con le tante morti e con gli innumerevoli contagi ha sconvolto nel profondo l’ex Palermo che non ha retto ed è voluto tornare tra i propri affetti in Slovenia. L’allontanarsi dall’Italia non ha però agevolato del tutto lo stesso Ilicic che al momento non figura neanche tra i convocati del ritiro dell’Atalanta. Tra compagni ed ex compagni nessuno ha voluto lasciare solo Jojo che ha ricevuto numerosi messaggi di stima. Da sottolineare quello di Armin Bacinovic, amico di sempre e compagno ai tempi del Maribor, che ha semplicemente postato una foto ma dal significato importante.