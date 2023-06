Atalanta, via al progetto squadra B: probabile inserimento nel girone B di Serie C

Tutto pronto per l'introduzione dell'Atalanta B, che probabilmente sarà inserita nel girone B di Serie C. I dettagli

Sulle orme della Juventus, anche l'Atalanta introdurrà una seconda squadra in cui sviluppare il suo già florido settore giovanile. Con le iscrizioni in terza serie già scadute e molte squadre aventi diritto ma rimaste escluse, con la bagarre Brescia-Lecco che non accenna a terminare, la Dea si prepara ad occupare un posto in Serie C.