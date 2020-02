Atalanta-Valencia, Ilicic: “Sarà una gara ostica, dovremo giocare da squadra senza lasciare spazi”

L’Atalanta pensa alla sfida di Champions League contro il Valencia.

Atalanta-Valencia, Celades: “Nerazzurri impressionanti, daremo tutto. Florenzi? Una disgrazia dietro l’altra”

La compagine orobica nella serata di mercoledì affronterà gli spagnoli nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione europea più importante. Uno dei punti fermi di Gasperini ossia Josip Ilicic, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla gara di San Siro contro gli iberici.

Atalanta-Valencia, Gasperini: “Non guardo le assenze degli spagnoli, l’euforia può essere pericolosa. Zapata? Ci sarà”

“Dobbiamo giocare come una squadra, non dobbiamo lasciare spazi e creare occasioni. Noi giochiamo per fare gol e per difendere bene, aiutare i difensori. Con il nostro aiuto sarà più facile per loro. Sarà una partita molto difficile, tecnicamente sono forti, conosciamo le nostre potenzialità. Speriamo di fare una grande partita, di non lasciare molto spazio e non fare errori. Speriamo in una grande sfida e un risultato positivo”.