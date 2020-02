Atalanta-Valencia, Celades: “Nerazzurri impressionanti, daremo tutto. Florenzi? Una disgrazia dietro l’altra”

Albert Celades pronto per la sfida di Champions League contro l’Atalanta.

Atalanta-Valencia, Gasperini: “Non guardo le assenze degli spagnoli, l’euforia può essere pericolosa. Zapata? Ci sarà”

Il tecnico del Valencia, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match di San Siro contro gli orobici nel quale gli mancheranno diverse pedine importanti causa infortuni.

Inter, Giroud svela il retroscena sul mancato approdo in Serie A: “Già da dicembre avevo l’accordo. Vi spiego cosa è successo…”

“Abbiamo una grandissima squadra a disposizione anche in panchina, dobbiamo giocare anche domani contro una squadra molto offensiva, il migliore attacco della A. La stagione è impressionante, sono disinibiti e si divertono molto. Indipendentemente dagli infortuni, domani ce la caveremo e cercheremo di competere al massimo. Florenzi? È arrivato, ha segnato contro il Celta Vigo a pochi giorni dal suo arrivo, si è adattato rapidamente, ora ha la varicella, è una disgrazia dietro l’altra. Ha bisogno di riposo, ma un giocatore come lui ci dà qualità, esperienza, è un giocatore consolidato. Cercheremo di utilizzare le armi a disposizione per disinnescare questa bomba offensiva che è l’Atalanta. Quello che mi piacerebbe è che tutti i nostri giocatori fossero disponibili, in forma per giocare. Non penserei mai di sottrarre qualcuno alla squadra con cui giocheremo, sarebbe un peccato. L’Atalanta sta facendo una stagione meravigliosa”.

Palermo, problemi fisici per Vaccaro: iniziato percorso di fisioterapia. Il report