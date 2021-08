Atalanta, svolta Ilicic: niente Milan per l’ex Palermo, Gasperini convince Josip

Clamorosa svolta in sede di calciaomercato in casa Atalanta: Gasperini convince Josip Ilicic a restare al club nerazzurro: niente Milan per l'ex Palermo che giocherà con la maglia della Dea anche nella stagione 2021-2022

Secondo quanto riportato da GianlucaDimarzio.com, proprio il passo in avanti compiuto dall'allenatore avrebbe cambiato le carte in tavola: Gasperini avrebbe manifestato al calciatore la volontà di tenerlo in organico e confermarlo elemento cardine e centrale nel progetto tecnico dell'Atalanta targata 2021-2022. Gesto che avrebbe colpito positivamente il nazionale sloveno, profondamente legato ai colori nerazzurri, convincendolo a restare a Bergamo per legittimare le ambizioni della Dea in Italia ed in Europaanche nella stagione che sta per iniziare. Ilicic veste la maglia dell'Atalanta dall'estate del 2017, la storia d'amore professionale tra l'ex calciatore rosanero e la società della famiglia Percassi è destinata a proseguire.