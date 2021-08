Milan, Ilicic l’erede di Calhanoglu: accordo raggiunto con l’ex Palermo. Le ultime

Salvo sorprese, sarà Josip Ilicic a raccogliere l'eredità di Hakan Calhanoglu: l'ex Palermo ha già l'accordo col Milan

Quale futuro per Josip Ilicic? "Il giocatore ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze. Ha fatto la preparazione in modo straordinario, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. E' in ottima salute. Sì sta preparando bene perché ha voglia di trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualcosa di importante. E io rispetto la sua volontà". Lo ha dichiarato di recente il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in merito alle intenzioni del trequartista sloveno.