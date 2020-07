Atalanta-Sampdoria, Gasperini: “Juve ha in mano scudetto, puntiamo secondo posto. Sono felice perché…”

Vince ancora l’Atalanta.

Gli orobici aggiungono alla infinita lista di successi il match, valido per la trentunesima giornata di Serie A, contro la Sampdoria. Nulla da fare per i blucerchiati, che sono caduti sotto i colpi di Toloi e Muriel. Risultato finale 2-0.

Serie A, 31a giornata: l’Atalanta non si ferma più, respirano Torino e Roma. Risultati e classifica

Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha parlato degli obiettivi dei suoi e, in particolare, della possibilità di inserirsi nella corsa allo scudetto: “Non ci penso. La partita contro la Juventus sarà molto complicata, loro hanno in mano lo scudetto. Noi nel frattempo vogliamo conquistare la matematica qualificazione in Champions. Se possibile cercheremo di finire davanti alla Lazio e all’Inter. Non abbiamo mandato nessuno messaggio alla Juventus. Sapevamo benissimo che questa era una partita difficile. La Sampdoria è venuta chiusissima pronta a ripartire. Noi siamo stati molto bravi perché queste partite le giochi un po’ con il fioretto, ma noi con forza siamo venuti molto bene. Sono felice perché sappiamo vincere in tanti modi. Credo che l’esperienza che staiamo maturando in Europa ci abbia dato conoscenza e ci ha insegnato ad affrontare le partite in modo diverso. Quello che è successo a Bergamo ha compattato ancora di più la squadra. È una tragedia che ha coinvolto la squadra, ma che ci dà la forza di reagire, di rinascere. Penso che questa forza sarà ancora più forte in Champions, ma anche dopo questa ripartenza è un valore aggiunto”.