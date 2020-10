Atalanta, Romero: “Qui per un motivo, la Champions League il mio sogno. Juventus? Devo dire una cosa”

L’arrivo di Cristian Romero ha rinforzato il reparto difensivo dell’Atalanta.

Il difensore centrale argentino di proprietà della Juventus è approdato ai nerazzurri nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, dopo aver terminato il suo prestito al Genoa. Il classe ’98 è intervenuto sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l’offerta dei nerazzurri, i quali gli permetteranno anche di esordire in Champions League: “Mi sono informato coi miei compagni del Genoa i quali mi hanno assicurato che a Bergamo sarei potuto crescere molto. Giocare la Champions’ è un sogno che ho fin da bambino, quando guardavo il calcio europeo dall’Argentina. E, nelle poche settimane in cui mi sono allenato con la Juventus a Torino, ho avuto la fortuna di conoscere campioni come Buffon e Chiellini”.

Dopo l’infortunio che terrà lontano dai campi da gioco per molto tempo Mattia Caldara, l’importanza dell’acquisto di Romero da parte dei bergamaschi è indubbiamente aumentata, con l’argentino che potrà così avere tanto spazio a disposizione. Proprio su questo tema ha continuato Romero, spiegando come anche la Lazio lo avesse cercato prima del definitivo trasferimento all’Atalanta: “Se troverò spazio? Penso di si. L’Atalanta, insieme alla Lazio, sono le due squadre che negli ultimi anni hanno espresso il miglior calcio. I biancocelesti mi hanno anche cercato ma poi ho scelto Bergamo. Infine, sapevo che alla Juve non avrei avuto grande spazio. Io voglio continuare a giocare e imparare.

