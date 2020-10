Napoli-Atalanta, Gosens: “Parlare di sfida Scudetto è esagerato. Champions? Abbiamo imparato una cosa”

Robin Gosens si proietta alla sfida tra la sua Atalanta e il Napoli.

L’esterno tedesco dei bergamaschi si concentra per il match del San Paolo che vedrà gli atalantini impegnati contro gli azzurri di Rino Gattuso. Il calciatore nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il Napoli? È una gara molto importante, anche se parlare di sfida scudetto è esagerato in questo momento. L’esperienza con la Germania? Alla fine giochi coi più forti, ti fa crescere come persona e come giocatore, è importantissima. Covid? Dobbiamo stare molto attenti, la situazione rimane ancora un po’ così. Abbiamo la fortuna di giocare insieme da quasi 4 anni, abbiamo preso rinforzi importanti e tenuto la base. Abbiamo iniziato molto forte perché non è servito adattamento. Champions? Sensazione diversa rispetto all’anno scorso, abbiamo imparato dalle sconfitte, siamo più forti e preparati mentalmente. Per gli altri adesso siamo una squadra che ha fatto vedere il suo valore. Scudetto? Noi pensiamo artita dopo partita, lo scudetto è una parola grossa. Favorita è l’Inter, ha la rosa più forte e ampia con qualità”.