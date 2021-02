Atalanta-Real Madrid, Júlio Baptista: “Mi piace il calcio della squadra di Gasperini. I Blancos però..”

Sale la febbre da Champions League.

Atalanta-Real Madrid, Gasperini: “Vietato snaturarci, affrontare i Blancos un orgoglio. Zidane? Una fortuna che rimanga in panchina”

Manca poco alla sfida che metterà di fronte la Dea di Gian Piero Gasperini e i Blancos di Zinédine Zidane. Il match, valido per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea, sarà un banco di prova importante per l’Atalanta di Luis Muriel e compagni. Numerosi sono gli addetti ai lavori che hanno analizzato l’imminente partita pronosticando tanto spettacolo al Gewiss Stadium. Tra i tanti anche l’ex Roma, Júlio Baptista, intervistato da TuttoMercatoWeb a margine di uno speciale evento dedicato alla Liga. “Mi piace la proposta audace e coraggiosa dell’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri giocano un calcio votato all’attacco e allo spettacolo, riuscendo a segnare spesso tanti gol ai loro avversari. Non si risparmiano mai in campo“, ha affermato l’ex attaccante del Real Madrid.

La Bestia brasiliana ha poi così proseguito: “Il Real resta il Real, nonostante le difficoltà e le assenze. Sappiamo bene come i blancos siano sempre temibili, specialmente se si tratta della loro competizione per eccellenza e di un doppio confronto. Mi aspetto grande equilibrio, può succedere di tutto in questa doppia sfida“.

Chiosa di Júlio Baptista in merito al suo attuale impiego nell’ambiente sportivo: “Sono ambasciatore de LaLiga e alleno nelle giovanili del Valladolid. Sono veramente contento e orgoglioso di questa nuova sfida nel mondo del calcio, stavolta dalla panchina“.