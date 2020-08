Atalanta-PSG, Gasperini: “Sarebbe stata un’impresa, fa male perdere così. I ragazzi hanno dato tutto”

L’Atalanta soffre ma non riesce a battere il PSG.

Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e il PSG, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: la Dea era passata in vantaggio con il gol di Mario Pasalic, ma i parigini hanno trovato due reti nei minuti di recupero con Marquinhos e Choupo-Moting riuscendo a qualificarsi per la semifinale.

Atalanta-PSG, Pasalic: “Non poteva esserci beffa più grande, siamo rammaricati”

Al termine del match il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua amarezza per la sconfitta subita e la conseguente eliminazione dalla competizione:

“Grande soddisfazione per essere arrivati davvero vicino alla qualificazione, sarebbe chiaramente stata una grande impresa. Rimane la soddisfazione di aver giocato una Champions sempre in crescendo e non posso che ringraziare tutti i ragazzi per la stagione, dispiace perché mancavano solo una manciata di minuti. In questo tipo di gare ci sono negli avversari alcuni giocatori di statura internazionale, Neymar e Mbappé hanno vivacizzato l’azione. Se avessimo preso gol prima sarebbe stata un’altra cosa, prenderlo a tempo scaduto fa male. I ragazzi hanno dato tutto, siamo alla fine di un periodo davvero faticoso e ribadisco il mio ringraziamento ai miei ragazzi. La Champions è una competizione molto particolare, direi una competizione degli episodi e dei dettagli, quelli che determinano le sfide. Eravamo comunque arrivati al 90′, Mbappè o no. Non abbiamo sfruttato qualche ripartenza e l’occasione di Djimsiti. La gente di Bergamo festeggerà comunque per il senso di appartenenza, abbiamo messo in campo tutti questo e per noi va bene così. Abbiamo delle risorse che non finiscono mai e quindi andiamo avanti“.

