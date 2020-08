Atalanta-PSG, Marquinhos: “Bella festa, il mio gol meritato. Ecco cosa ha fatto la differenza”

Il PSG ribalta l’Atalanta nei minuti di recupero.

Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e il PSG, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: la Dea era passata in vantaggio con la rete di Mario Pasalic, ma nei minuti finali i parigini hanno ribaltato la gara con i gol di Marquinhos e Choupo-Moting, riuscendo così a qualificarsi per la semifinale.

Al termine del match il centrocampista del PSG, Marquinhos, autore del gol del momentaneo pareggio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per il successo ottenuto:

“Una bella festa arrivare in semifinale, una partita tanto difficile contro l’Atalanta. I cambi hanno fatto la differenza a nostro favore, abbiamo fatto una grande partita e credo che il mio gol sia stato meritato. Abbiamo mancato tante difficoltà, siamo davvero orgogliosi. Sapevamo già la forza dell’Atalanta e che avremmo dovuto sudare, il gol subito ci ha fatto male e abbiamo creato tante occasioni. Quando si giocano partite di grande livello si sa che bisogna soffrire fino alla fine. Finale? Ancora è presto, riposiamoci e pensiamo alla semifinale contro una tra Atletico Madrid e Lipsia. Condizione fisica? Noi abbiamo giocato due finali di Coppa prima di questa partita e lavorato bene, eravamo tutti motivati. Mentalmente la motivazione c’è ed è questo che ti dà l’energia per andare avanti“.