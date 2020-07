Atalanta, Muriel salta la sfida contro il Brescia: le ultime sulle condizioni del colombiano

Poco più di sette ore e sarà Atalanta-Brescia, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Chi non farà certamente parte della sfida in programma alle ore 21.45 fra le mura del Gewiss Stadium è Luis Muriel. Nelle scorse ore, infatti, l’attaccante colombiano della Dea è stato trasportato e ricoverato in una clinica di Bergamo a seguito di una caduta accidentale, riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa (QUI I DETTAGLI).

“Atalanta B.C. rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio”, si legge sul comunicato diramato dal club bergamasco sul proprio sito di riferimento.

Il classe 1991 comunque sta bene. Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, la tac alla quale è stato sottoposto ha dato esito negativo. Ragion per cui, il calciatore ha già lasciato la struttura ospedaliera. “Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore”, ha scritto lo stesso Muriel sul proprio account Instagram, tranquillizzando tutti sul proprio stato di salute.