Atalanta, paura per Luis Muriel: caduta e ricovero in ospedale per trauma cranico. I dettagli

Attimi di paura per Luis Muriel.

L’attaccante dell’Atalanta – secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport – mentre era a pranzo con i compagni di squadra sarebbe scivolato sul bordo di una piscina, riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa. Per questo motivo, il classe 1991 è stato trasportato immediatamente in una clinica di Bergamo, dov’è ricoverato. In attesa di ulteriori dettagli sulle condizioni dell’ex Udinese e Fiorentina, il numero 9 di Gian Piero Gasperini non sarà a disposizione del tecnico per la sfida contro il Brescia, in programma questa sera al Gewiss Stadium.