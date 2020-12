Atalanta, Lo Monaco sul caso Papu Gomez: “La frattura sembra insanabile, c’è un’unica soluzione”

Pietro Lo Monaco dice la sua in merito al possibile divorzio tra l’Atalanta e il Papu Gomez.

Il calciatore argentino negli ultimi giorni ha confermato che potrebbe lasciare a breve la Dea, il motivo scatenante sarebbe stato un diverbio importante con mister Gasperini. Sull’argomento si è soffermato il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, che ai microfoni di TMW Radio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“La frattura sembra insanabile, e credo che la soluzione sia mandarlo via anche perché lui tiene molto a mantenere la Nazionale argentina. Però l’Atalanta non lo darà via a zero, meno di 10 milioni non li accetta, e sarà per chi lo vuole davvero perché secondo me tra una richiesta pluriennale del giocatore e tutto diventa un’operazione da 25 milioni. Farebbe comodo a tutti, lui inventa gioco. Aveva già allora la caratteristica di entrare in mezzo al campo per dettare il gioco, ma attaccava pure la profondità. Ora è diventato bello da vedere e utile per chi ce l’ha in organico. Uno del genere, per esempio, starebbe benissimo alla Fiorentina”.