Milan, il solito Ibrahimovic: “Il mio segreto è la mentalità, sto invecchiando meglio di Benjamin Button”

Zlatan Ibrahimovic ha ripercorso tutta la sua carriera soffermandosi sul momento vissuto adesso al Milan.

L’attaccante svedese in forza ai rossoneri sta vivendo una stagione davvero esaltante sia dal punto di vista realizzativo che fisico. Il centravanti scandinavo, nel corso di una lunga intervista rilasciata a UEFA.com, ha trattato diversi temi tra i quali anche il voler giocare fino ai 50 anni.

“Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto e voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che giocavano o giocano ancora oggi come sto facendo io adesso. Quando un giocatore supera i 30 anni, inizia la sua parabola discendente e infine si ritira. Invece io a 30 anni ho iniziato a migliorare. Gioco ai massimi livelli. Spendo zero per mantenermi in forma. Il segreto non è quanto si spende, il segreto sta nella testa, questo è il segreto: la mentalità. E la mentalità non ha prezzo. Il giorno in cui non sarò più al top, allora smetterò di giocare perché ho bisogno di sentirmi vivo. Ho bisogno di sentire di poter dare qualcosa in cambio. Non voglio avere vantaggi perché ho 39 anni. Non voglio che mi si dica “ehi, rallenta” e così via per non farmi stancare troppo. No, voglio essere considerato come un giocatore di livello mondiale e voglio essere trattato alla pari degli altri perché in questo modo posso spingermi ancora di più. Chi giocherà fino ai 50 anni tra Zlatan e Buffon? Gigi, per lui è facile. Lui deve solo stare in piedi e bloccare i palloni. Io invece devo muovermi, creare, tirare, duellare con i difensori. Probabilmente lui può andare avanti più a lungo senza rimanere davvero in forma, ma io gli darei del filo da torcere. Chi sta invecchiando meglio: Zlatan o Benjamin Button?Io lo sto facendo meglio perché ne sono la prova vivente. Benjamin Button è solo una storia inventata. Sono il profilo perfetto per quel film. Io sto creando un film reale con la mia vita mentre Benjamin Button è stato solo un film inventato per il cinema. Chi ha meno probabilità di essere domato: Zlatan o un leone? Zlatan, al 100%. Si può domare un leone, ma non si può domare Zlatan. Zlatan è un animale diverso”.