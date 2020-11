Atalanta-Liverpool, la ricetta di Zapata: “Ecco come si battono i Reds. Klopp e l’assenza di Van Dijk…”

E’ di certo un’Atalanta motivata, quella che domani sera alle ore 21.00 affronterà il Liverpool in Champions League al Gewiss Stadium.

La squadra di Gian Piero Gasperini è ormai una delle certezze del campionato di Serie A, considerata una vera e propria “big”, dove non solo alterna un gioco brioso e spumeggiante con fraseggi e geometrie degne del miglior “Archimede”, ma sta anche imparando a soffrire durante i novanta minuti, a rialzarsi e ripartire, per mettere ancor più in difficoltà l’avversario di turno.

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro i “Reds”: “Sappiamo che affronteremo una squadra forte che ha vinto questa competizione due anni fa. Siamo motivati, come ha detto il mister giocare con i più forti ti fa sempre migliorare. Vogliamo fare un risultato positivo ma non sarà facile”, ha dichiarato l’ex Napoli che ha poi aggiunto: “L’assenza di Van Dijk uno stimolo? Per me non vuol dire niente, restano una squadra forte. È vero che hanno perso pezzi importanti ma sapranno sostituirli al meglio. Con l’intensità e il nostro gioco possiamo fargli male, vogliamo essere all’altezza di questa partita”.

KLOPP E LA CHAMPOONS – “Se quest’anno mi sto godendo la Champions? Sì, voglio sfruttare questa opportunità e voglio mostrare tutte le mie capacità. Quest’anno la mentalità è quella di sfruttare l’occasione al massimo. Mister Gasperini ha tante varianti davanti e chi gioca deve stare bene altrimenti deve aspettare. Approfittiamo del momento a noi favorevole per fare bene visto che la continuità è fondamentale nel calcio. Klopp? Sì, mi piace. E’ un grandissimo allenatore e lo ha dimostrato”, ha concluso.

Atalanta-Liverpool, Klopp esalta la Dea: “Un divertimento guardarla, possiamo imparare molto”