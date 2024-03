Juventus-Atalanta, Allegri: “Fatta buona partita, bisogna migliorare fase difensiva”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, al termine della sfida contro l'Atalanta

⚽️ 10 marzo 2024 (modifica il 10 marzo 2024 | 21:21)

Termina la sfida tra Juventus e Atalanta. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri:

SENSAZIONI - "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta, credo che abbiamo subito due gol... loro sono stati bravi nella prima punizione, ma potevamo fare meglio, come nel secondo gol. Sicuramente abbiamo giocato un secondo tempo molto più arrembante, di rabbia e di tecnica. Nel primo tempo abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo preso pochi tiri, ne abbiamo subiti forse più nel secondo tempo che nel primo. Comunque bisogna sicuramente migliorare quella che è la fase difensiva quando siamo in vantaggio come domenica scorsa col Napoli o come è successo nelle ultime partite, perché Facciamo delle buone partite, ma prendiamo gol troppo facilmente".

SOLIDITA' - "Andando a lavorare sulle situazioni, come successo nel secondo gol, poi comunque sono momenti, quindi bisogna rimanere sereni. Oggi comunque abbiamo guadagnato un punto in classifica sul Bologna, abbiamo tenuto l'Atalanta a 11 punti, non scordiamoci che il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro, mancano 10 punti, la prestazione della squadra è stata buona, ai ragazzi non posso rimproverare assolutamente nulla, anzi, in un clima in cui nel primo tempo eri sotto e parte dello stadio non ci ha aiutato, nel secondo tempo i ragazzi hanno avuto una bella reazione. Dobbiamo essere orgogliosi e fieri, poi possiamo sbagliare qualche passaggio, possiamo fare meglio, ma l'impegno di questa squadra non è mai mancato".

SEI PUNTI NELLE ULTIME SETTE GARE - "No, perchè è tutto un percepire delle cose, i 58 punti sono gli stessi, magari avevi perso due partite prima durante la stagione, ora magari avevi battuto l'Atalanta e pareggiato a Napoli avresti visto le cose in modo diverso, ma sono sempre 58 punti. Questi momenti servono a far crescere la squadra, a far crescere questi giovani che stanno giocando e acquisiscono esperienze. Comunque non bisogna perdere di vista il nostro obiettivo, quello di giocare in Champions l'anno prossimo che è una competizione meravigliosa".

CARATTERISTICHE DI CHIESA - "Oggi abbiamo impostato la partita cercando di costruire a quattro dietro, creare spazi davanti visto che loro giocavano molto a uomo. Anche nel primo tempo alcune situazioni potevamo sfruttarle meglio. A volte abbiamo cercato Milik corto invece potevamo andare diretti sopra la testa di Milik. Cambiaso è un giocatore che viene molto dentro il campo, Mckennie è uno molto bravi negli inserimenti, poi soprattutto contro di loro che marcano a uomini gli inserimenti da dietro sono molto importanti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.