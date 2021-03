Atalanta, il Ct. della Slovenia: “Ilicic? Sta correndo tanto e lavorando sodo, abbiamo un obiettivo”

Il C.t della Slovenia in merito alla condizione atletica di Josip Ilicic.

Dopo un periodo di luci e ombre, l’ex trequartista del Palermo sembra tornato sugli standard tecnici che gli competono. Anche grazie alla gestione di Gian Piero Gasperini, il classe ’88 sembrerebbe completamente recuperato e in grado di poter collezionare ancora diversi gol e assist sino al termine di questa stagione. D’accordo con questo scenario anche lo stesso Matjaz Kek, intervenuto direttamente dal ritiro della nazionale slovena per parlare della rinascita del giocatore dell’Atalanta e non solo.

Tanti infatti i temi affrontati, tra cui anche quelli legati al successo nel primo match di qualificazione mondiale contro un avversario complicato come la Croazia. Di seguito le sue dichiarazioni:“Questo è proprio il modo in cui volevamo iniziare il nostro cammino verso il Mondiale, abbiamo battuto un ottimo rivale come la Croazia. Penso che alla fine abbiamo meritato di vincere, anche se abbiamo sofferto abbastanza durante l’incontro. Siamo felici, ovviamente, ma rimarremo coi piedi per terra perché manca ancora moltissimo alla qualificazione. Congratulazioni ai ragazzi. Tutti hanno lavorato duro, da Ilicic a Sporar, che hanno corso tantissimo”.