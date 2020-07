Atalanta, Gosens: “Vogliamo il secondo posto, sabato contro l’Inter sarà uno spettacolo”

L’Atalanta prosegue la sua cavalcata verso il termine della stagione.

La squadra di Gian Piero Gasperini ieri al Tardini ha messo nel bottino un’altra vittoria battendo il Parma per 1-2 in rimonta. I bergamaschi avevano momentaneamente agguantato il secondo posto nella classifica di Serie A, ma la conquista dei tre punti dell’Inter, impegnato in serata contro il Napoli, ha fatto sì che avvenisse il controsorpasso. Una gara, dunque, che sembra destinata a terminare soltanto sul gong, quando le due compagini si sfideranno in uno scontro diretto.

Serie A, Parma-Atalanta 1-2: la Dea rimonta i ducali e si riprende momentaneamente il secondo posto

L’esterno orobico Robin Gosens, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale al termine del match, ha parlato del momento che la squadra sta vivendo: “E’ stata una vittoria molto importante perché vogliamo arrivare secondi. E’ stato un peccato all’ultimo aver fallito questa opportunità ma ero molto stanco. Ma sono contento per la vittoria. Il Parma ha fatto un’ottima partita. Abbiamo sofferto molto nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo fatto meglio e per fortuna abbiamo segnato due gol. Mi ripeto: è una vittoria che conta tantissimo. Abbiamo una bellissima partita all’ultima giornata. E’ bello avere ancora qualcosa da giocarci. Adesso abbiamo un bello spettacolo che ci attende sabato sera“.

