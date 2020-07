Parma-Atalanta, Gasperini: “Troppi errori, ma i cambi hanno aiutato. Ilicic? Svelo tempi di recupero”

L’Atalanta batte il Parma nella trentasettesima giornata di Serie A.

La Dea, tra le mura del Tardini, ha sconfitto in rimonta i crociati grazie alle reti di Malinovskyi e Gomez. I padroni di casa erano andati in vantaggio nel primo tempo con Kulusevski, ma il gol dello svedese non è bastato a regalare ai suoi i tre punti.

Il tecnico orobico Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Ci capita spesso di partire piano ma oggi abbiamo fatto tanti errori, in attacco non riuscivamo mai a essere pericolosi. Credo sia stato il peggior primo tempo della stagione, poi c’è stata la reazione e anche i cambi hanno aiutato molto. Dopo dodici partite con questa frequenza c’è indubbiamente un po’ di scarico fisico e nervoso, ma se veniamo bene in questo modo vuol dire che le gambe stanno bene. Il secondo posto per noi sarebbe il miglior risultato di sempre, non è determinante come arrivare in Champions ma ci proveremo fino all’ultimo. Ilicic? Viaggiamo un po’ alla giornata, più passano i giorni e più diventa difficile. Sarà molto difficile recuperarlo per la Champions. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora abbiamo questa assenza arrivata nel momento decisivo della stagione anche se la squadra la sta sopportando bene trovando gli equilibri giusti. Ilicic per noi è fondamentale, è come se mancasse Dybala alla Juve o Immobile alla Lazio. Il nostro potenziale offensivo è meno forte”.

