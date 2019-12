Atalanta, Gasperini: “Siamo umili e ambiziosi, ci godiamo i momenti. Non vogliamo che questo film finisca”

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini una conferma di questo campionato.

VIDEO Milan, tutti pazzi per Zlatan: sui social è già Ibra-mania. Ecco i fotomontaggi più belli che circolano in rete…

La compagine orobica al momento occupa la quinta posizione in classifica, ma ha ottenuto un’incredibile qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei nerazzurri, ai microfoni di Sky, ha parlato del momento vissuto dalla propria squadra.

Lazio, Luis Alberto: “Non pensiamo allo scudetto, è presto. Vi dico qual è il mio desiderio”. E sulla Juventus…

“Sono contento che in Europa il nostro modo di giocare sia stato positivo, soprattutto dopo i dubbi delle prime 3 giornate. Senza i risultati alla consacrazione non ci arrivi mai. Non vogliamo che finisca. Ci godiamo i momenti, siamo un gruppo e una città umile ma ora anche molto ambiziosa, ci proponiamo di spostare sempre l’asticella sapendo che più sali più trovi difficoltà”.

Juventus, senti Deschamps: “I bianconeri possono vincere la Champions League. CR7? La sua fame di gol…”