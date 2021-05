Atalanta, Gasperini: “A Genova vittoria per la Champions. L’obiettivo è vicino”

L’Atalanta è proiettata a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Una piacevole conferma, che dimostra ancora una volta la bontà del lavoro portato avanti in questi anni da Gian Piero Gasperini. Per confermarsi nella massima competizione europea la Dea dovrà vincere contro il Genoa questo fine settimana, in un match che nasconde più di qualche insidia. Il Grifone è stato allenato in passato per diverso tempo proprio da Gasperini, che potrebbe sentire l’emozione nel conquistare la Champions League a Marassi.

L’ex tecnico del Palermo ha le idee chiare e vuole al più presto chiudere il discorso Champions League: “È una situazione particolare, il calcio ha questi ricorsi storici. Col Genoa nel 2009 siamo arrivati a pari punti con la Fiorentina, fu un finale di stagione molto sfortunato dove ci furono molti episodi non a favore del Genoa, questo è un rammarico perché eravamo quasi arrivati in Champions, la storia sarebbe stata diversa. La cosa migliore non è guardare avanti, ma guardare il presente. Sappiamo l’importanza del traguardo, lo vogliamo raggiungere con le nostre forze e non aspettando i risultati degli altri. Avremmo tutti firmato per arrivare a questo punto del campionato in cui possiamo giocarci la Champions e una finale di Coppa Italia”.

La Coppa Italia è un altro trofeo che Gasperini vorrebbe mettere in bacheca: “I traguardi li abbiamo messi strada facendo, man mano che andavamo avanti. Abbiamo cambiato faccia, non siamo più la squadra che si deve salvare, anche se in questo il presidente è sempre molto scaramantico. Abbiamo giocato tantissimo, da giugno abbiamo fatto più di 50 partite più le coppe, abbiamo giocato quasi ogni tre giorni. Adesso ci sono le ultime partite, quelle che contano, poi i bilanci si faranno”.