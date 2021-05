Coppa Italia, Atalanta-Juventus: tornano i tifosi per la finale del Mapei Stadium. Le ultime

Per la finale di Coppa Italia 4300 spettatori accederanno al Mapei Stadium.

È ormai ufficiale la decisione da parte della Lega Calcio di far rientrare i tifosi sugli spalti in occasione della sfida tra Juventus e Atalanta. La finale – prevista per il prossimo 19 maggio alle ore 21:00 – sarà infatti aperta al 20% della capienza totale dell’impianto sportivo di Reggio Emilia.

Alcune novità anche in merito alle modalità di accesso da parte degli stessi tifosi che – come anche dichiarato dall’amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo – saranno gestite con il massimo rispetto dei protocolli anti-covid vigenti.

Una scelta, che pone le basi per un progressivo ritorno alla normalità anche sugli spalti degli stadi italiani, da ormai troppo tempo vuoti e desolati. Ecco le parole di De Siervo in merito alla vicenda:“La finale sarà al 20% di pubblico. Questa è una decisione che spetta al CTS. Agli internazionali di tennis è sufficiente la mascherina, nello stadio invece è stato deciso un protocollo un po’ più severo, gestiremo comunque questa fase nel rispetto delle regole. Sui biglietti posso dire che i club stanno definendo un protocollo, è una facoltà dei club poi su come effettuarlo, ma è una scelta già compiuta. Non verranno regalati ma verranno messi in vendita, poi i club decideranno come.

Ripartiamo da uno stadio, il Mapei Stadium, che Giovanni Carnevali con il mister De Zerbi ha dimostrato come si possa competere con la forza delle idee con i top club. Siamo un Paese che si distingue per tanti aspetti ma vorrei richiamare la capacità di grande resilienza, guardando al futuro con ottimismo. Ci sarà il ritorno del pubblico, lo faremo attraverso una app che si chiama Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il proprio biglietto, sarà necessario il tampone entro 48 ore, sarà una prova generale per il futuro. Tim probabilmente è la sponsorizzazione della storia dello sport. Siamo insieme da 25 anni e gli italiani devono ringraziare Tim per quello che fa”.